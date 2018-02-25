Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК допустил ошибку при взятии допинг-пробы у Крушельницкого -СМИ
Готовились умереть: пассажиры о панике на борту самолета
Вера в реанимации: история мамы
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Полина Гагарина примерила роскошное платье-«хамелеон»
Как делят наследство Михаила ЗадорноваБывшая супруга предоставила в нотариальную контору действующее свидетельство о браке
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
София Ротару вышла "втихаря" замуж – Зверев
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
«Постарела»: поклонники обсуждают внешность Юлии Высоцкой
Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме за $200
Украинцев потребуют выплатить госдолг – СМИ
Немецкий депутат о "российских военных" в Донбассе
«Путина ждут»: СМИ об отношении украинцев к российскому лидеру
Крым Украине передал не Хрущев - СМИ
Фоторепортажи
9В Луизиане отметили Марди Гра
32Ситуация на месте крушения Ан-148
10:26 (мск), источник: Восток Медиа

В селе Эворон Хабаровского края закрыли детский сад

Судебные приставы Солнечного района приостановили деятельность одного из детских садов в села Эворон. Учреждение не принимает детей из-за несоблюдения санитарных норм.

Относительная влажность воздуха в кабинете приёма медицинской сестры составляла 30% при норме 40−50%, в стенах в коридорах были трещины, осыпалась краска, здание не защищали от грызунов, из-за круглогодичного затопления подвала грунтовыми водами разрушался фундамент, стены и полы. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, это могло вызвать инфекционные заболевания у детей и у работников дошкольного учреждения.

По решению суда детский сад в Эвороне закрыли на 89 суток. Обратиться с ходатайством о досрочном прекращении руководство учреждения сможет только после устранения всех нарушений.

Детский сад в Эвороне известен тем, что в 2016 году судили его заведующую. Женщину обвиняли сразу по двум статьям Уголовного кодекса — за растрату и служебный подлог. Как считают следователи, в 2014 году заведующая решила завладеть деньгами, которые остались на счету учреждения после выпуска воспитанников — это были финансы, перечисленные родителями за содержание своих детей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Первая леди Приморья рассказала о своей проблеме
Хоккеисты из Хабаровска стали олимпийскими чемпионами
Трансляция торжественной Церемонии закрытия Игр в Пхенчхане
Россия разрабатывает сверхзвуковой беспилотник
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
Для ВМФ России построят новый авианосец
Совбез: Патрушев не участвовал в антинаркотической операции
Российские хоккеисты отметили победу в финале (видео)
Умер конструктор «АвтоВАЗа», создавший «Ниву» и «восьмерку»
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Гусев спас Россию, а Капризов – принес золото Они сделали это. Пусть и с огромным трудом
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Наталья Водянова взяла 10-летнего сына на модное шоу Модель проводит время со средним сыном.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь