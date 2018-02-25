В селе Эворон Хабаровского края закрыли детский сад
Судебные приставы Солнечного района приостановили деятельность одного из детских садов в села Эворон. Учреждение не принимает детей
Судебные приставы Солнечного района приостановили деятельность одного из детских садов в села Эворон. Учреждение не принимает детей
Относительная влажность воздуха в кабинете приёма медицинской сестры составляла 30% при норме 40−50%, в стенах в коридорах были трещины, осыпалась краска, здание не защищали от грызунов,
По решению суда детский сад в Эвороне закрыли на 89 суток. Обратиться с ходатайством о досрочном прекращении руководство учреждения сможет только после устранения всех нарушений.
Детский сад в Эвороне известен тем, что в 2016 году судили его заведующую. Женщину обвиняли сразу по двум статьям Уголовного кодекса — за растрату и служебный подлог. Как считают следователи, в 2014 году заведующая решила завладеть деньгами, которые остались на счету учреждения после выпуска воспитанников — это были финансы, перечисленные родителями за содержание своих детей.
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