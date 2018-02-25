В селе Эворон Хабаровского края закрыли детский сад

Относительная влажность воздуха в кабинете приёма медицинской сестры составляла 30% при норме 40−50%, в стенах в коридорах были трещины, осыпалась краска, здание не защищали от грызунов, из-за круглогодичного затопления подвала грунтовыми водами разрушался фундамент, стены и полы. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, это могло вызвать инфекционные заболевания у детей и у работников дошкольного учреждения.

По решению суда детский сад в Эвороне закрыли на 89 суток. Обратиться с ходатайством о досрочном прекращении руководство учреждения сможет только после устранения всех нарушений.