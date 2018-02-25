В Красноярском крае в школе обрушилась крыша

КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Крыша обрушилась в школе в деревне Альгинка Ирбейского района Красноярского края, учеников в здании не было, сообщил в воскресенье журналистам депутат заксобрания региона Александр Глисков.
«В деревне Альгинка Ирбейского района Красноярского края 23 февраля произошло обрушение школы. Проседание балок перекрытия в спортзале было уже давно. Когда стало критическим, директор принял решение с 16 февраля возить детей в другую школу», — сказал Глисков.
По словам депутата, районная администрация была осведомлена о состоянии школы. Глисков пояснил, что краевое министерство образования предлагало помощь, но местные чиновники отказались и заверили, что решат проблему самостоятельно.
В здании школы находится библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, избирательный участок.
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