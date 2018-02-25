Грабитель ворвался в магазин мужской одежды в Перми

Грабитель ворвался в магазин мужской одежды на улице Лодыгина и похитил товар на сумму более пяти тысяч рублей. Преступника удалось задержать по горячим следам.

Ограбление магазина мужской одежды произошло днем в субботу в Свердловской районе Перми. Около полудня в торговую точку, расположенную на улице Лодыгина, вошел мужчина. Сперва он изображал из себя обычного покупателя, а затем просто схватил несколько вещей и удалился.

Продавец сразу же позвонила в полицию, в магазин выехала следственно-оперативная группа.

— Сыщики установили личность злоумышленника, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. — Им оказался 35-летний житель Свердловского района Перми.