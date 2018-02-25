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13:21 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области автобус столкнулся с грузовиком

Четыре человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с грузовой автомашиной на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Источник: РИА Новости

«На 625-м километре автодороги столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Погибли четыре человека», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

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