В Воронежской области автобус столкнулся с грузовиком

В Воронежской области автобус столкнулся с грузовиком

Четыре человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с грузовой автомашиной на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.