В Воронежской области автобус столкнулся с грузовиком
Четыре человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с грузовой автомашиной на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
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