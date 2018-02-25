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10:13 (мск), источник: Газета.Ру

Спасатели сообщили о превышении концентрации сероводорода на полигоне «Кучино»

В МЧС сообщили о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Подмосковье.

Источник: AP 2018

«В течение суток на постах ГПБУ “Мосэкомониторинг” в районе полигона твердых бытовых отходов “Кучино” были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду», — сообщили спасатели.

Ожидается, что погодные условия не приведут к осложнению экологической обстановки.

Ранее МЧС пообещало накрыть полигон «Кучино» спецматериалом от запаха.

Газ с мусорного полигона «Кучино» будут сжигать без вредных выбросов в атмосферу
Во время загрузки произошла ошибка.
7 февраля© Ньюстюб
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