Спасатели сообщили о превышении концентрации сероводорода на полигоне «Кучино»
В МЧС сообщили о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Подмосковье.
В МЧС сообщили о превышении предельно допустимой концентрации сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Подмосковье.
«В течение суток на постах ГПБУ “Мосэкомониторинг” в районе полигона твердых бытовых отходов “Кучино” были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду», — сообщили спасатели.
Ожидается, что погодные условия не приведут к осложнению экологической обстановки.
Ранее МЧС пообещало накрыть полигон «Кучино» спецматериалом от запаха.
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