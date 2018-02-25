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13:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Женщина погибла при пожаре в Воронежской области

Причина возгорания устанавливается.

Пожар в Кантемировском районе унес жизнь 54-летней женщины. Возгорание произошло в частном доме на улице Ленина в ночь на воскресенье, 25 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в доме № 44 поступило спасателям в 01:54. Огонь потушили в 02:05. Женщину спасти не удалось. В результате пожара все домашние вещи сгорели.

На месте происшествия работали семь человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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