К выяснению причин гибели дайвера на Байкале подключился следственный комитет на транспорте

Следователи подключились к расследованию причин трагедии, которая произошла на Байкале 24 февраля. Днем, вблизи пристани «Рогатка», находящейся между поселками Никола и Листвянка во время погружения под лед озера там погиб 49-летний дайвер. Его тело обнаружила команда проходящего мимо судна. Напомним, первыми об этом случае сообщили в соцсетях случайные очевидцы.

Известно, что также пострадал 17-летний сын погибшего дайвера. Парень смог самостоятельно выбраться из воды. С сильным переохлаждением его госпитализировали в местную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.