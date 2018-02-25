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10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

К выяснению причин гибели дайвера на Байкале подключился следственный комитет на транспорте

Трагедия произошла между поселками Никола и Листвянка 24 февраля.

Следователи подключились к расследованию причин трагедии, которая произошла на Байкале 24 февраля. Днем, вблизи пристани «Рогатка», находящейся между поселками Никола и Листвянка во время погружения под лед озера там погиб 49-летний дайвер. Его тело обнаружила команда проходящего мимо судна. Напомним, первыми об этом случае сообщили в соцсетях случайные очевидцы.

Известно, что также пострадал 17-летний сын погибшего дайвера. Парень смог самостоятельно выбраться из воды. С сильным переохлаждением его госпитализировали в местную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

— Сейчас проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Чтобы установить точную причину смерти дайвера, была назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

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