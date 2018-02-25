В Ростовской области в ДТП два человека погибли и два пострадали
В Ростовской области 24 февраля произошла смертельная авария на автодороге Кашары — Морозовск.
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В Ростовской области 24 февраля произошла смертельная авария на автодороге Кашары — Морозовск.
Сообщение о ДТП на 71-м километре автодороги поступило в полицию в 15:00. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Opel Omega не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находился 58-летний мужчина.
В результате ДТП водитель и пассажир Opel от полученных травм скончались на месте. Пострадали водитель и пассажир второго автомобиля.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщает
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