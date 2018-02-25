В Красноармейском районе автоледи спровоцировала аварию с участием двух машин
В ДТП есть пострадавшие — 73-летняя пассажирка грузовика, которому автоледи не уступила дорогу.
В ДТП есть пострадавшие — 73-летняя пассажирка грузовика, которому автоледи не уступила дорогу.
По предварительной информации, авария произошла в 13:45 на пересечении улицы Олимпийская и проспекта Столетова. 35-летняя
Последний совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 41-летнего водителя и затем въехал в дорожный знак.
В результате ДТП 73-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗ» с травмами доставлена в медицинское учреждение.
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