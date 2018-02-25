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11:31 (мск), источник: РИАЦ

В Красноармейском районе автоледи спровоцировала аварию с участием двух машин

В ДТП есть пострадавшие — 73-летняя пассажирка грузовика, которому автоледи не уступила дорогу.

По предварительной информации, авария произошла в 13:45 на пересечении улицы Олимпийская и проспекта Столетова. 35-летняя женщина-водитель на «Киа Рио» напротив дома № 16 на пр. Столетова не уступила дорогу автомобилю «ГАЗ», под управлением 60-летнего водителя.

Последний совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 41-летнего водителя и затем въехал в дорожный знак.

В результате ДТП 73-летняя пассажирка автомобиля «ГАЗ» с травмами доставлена в медицинское учреждение.

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