В Красноармейском районе автоледи спровоцировала аварию с участием двух машин

По предварительной информации, авария произошла в 13:45 на пересечении улицы Олимпийская и проспекта Столетова. 35-летняя женщина-водитель на «Киа Рио» напротив дома № 16 на пр. Столетова не уступила дорогу автомобилю «ГАЗ», под управлением 60-летнего водителя.