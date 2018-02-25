В Волгоградской области водитель на «одиннадцатой» сбил ребенка
Два пешехода попали под колеса авто в субботу, 24 февраля, в Волгоградской области. В одном из ДТП пострадал ребенок.
Два пешехода попали под колеса авто в субботу, 24 февраля, в Волгоградской области. В одном из ДТП пострадал ребенок.
Это случилось в Камышине около двух часов дня. Как сообщили «КП-Волгоград» в
Другая авария произошла днем в Кировском районе. 55-летний водитель «Дэу Нексии» сбил 35-летнюю женщину.
По предварительной информации, волгоградка переходила дорогу по «зебре» напротив дома № 22 на улице Фруктовой, а водитель, который ехал по улице Лимонова со стороны Красноармейского района, не уступил пешеходу дорогу. В итоге пешеход в больнице с травмами.
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