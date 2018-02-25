В Волгоградской области водитель на «одиннадцатой» сбил ребенка

Это случилось в Камышине около двух часов дня. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 21-летний молодой человек на «ВАЗ-21110» ехал по улице Базарова в сторону улицы Братьев Сорокиных. Возле дома 101 по улице Базарова под колеса универсала попал 11-летний школьник. Как это произошло, и кто из участников дорожного движения нарушил правила, сейчас выясняет полиция. А мальчика с травмами увезли в районную больницу.