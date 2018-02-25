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11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Смертельный обгон: В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии в Башкирии

ДТП произошло между Нефтекамском и Дюртюлями.

Динар Гильмутдинов в своем блоге рассказал о вчерашней аварии, произошедшей на трассе Дюртюли — Нефтекамск, в которой погиб один человек.

Недалеко от поселка Арлан в Краснокамском районе Башкирии 69-летний житель Нефтекамска за рулём «Шевроле Ланос» выехал на встречную полосу для обгона. Завершить его ему не удалось — на «встречке» он протаранил «Шкоду Рапид» под управлением 59-летнего жителя Агидель. Вторая иномарка от удара вылетела в кювет.

— В результате серьезного столкновения на месте аварии скончалась 47-летняя пассажирка «Шкоды». Двое водителей госпитализированы, — сообщили в ГИБДД по РБ.

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