Смертельный обгон: В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии в Башкирии

Динар Гильмутдинов в своем блоге рассказал о вчерашней аварии, произошедшей на трассе Дюртюли — Нефтекамск, в которой погиб один человек.

Недалеко от поселка Арлан в Краснокамском районе Башкирии 69-летний житель Нефтекамска за рулём «Шевроле Ланос» выехал на встречную полосу для обгона. Завершить его ему не удалось — на «встречке» он протаранил «Шкоду Рапид» под управлением 59-летнего жителя Агидель. Вторая иномарка от удара вылетела в кювет.