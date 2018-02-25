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14:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Дом с надворными постройками сгорел в Сеченовском районе Нижегородской области вечером 24 февраля

Для ликвидации последствий пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Дом с надворными постройками сгорел в Сеченовском районе Нижегородской области вечером 24 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС региона. Согласно информации, в службы быстрого реагирования сообщение о загорании дома в д. Мяндровка поступило в 21:42. В результате пожара сгорел дом и надворная постройка на площади 80 кв метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники.

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