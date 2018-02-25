В Самаре водитель сбил пенсионерку на Демократической
Полицейские исследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадал пешеход.
Полицейские исследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадал пешеход.
Как сообщает
По версии полицейских, 51-летний мужчина за рулём автомобиля Lada Granta ехал по Демократической от проспекта Кирова в сторону улицы Димитрова. На трассе возле дома 3А по Демократической он наехал на 58-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена на скорой в больницу.
Водитель легковушки также прошёл медицинское освидетельствование, выяснилось, что он был трезв.
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