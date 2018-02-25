В Самаре водитель сбил пенсионерку на Демократической

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба областного МВД, дорожное происшествие случилось 24 февраля во второй половине дня.

По версии полицейских, 51-летний мужчина за рулём автомобиля Lada Granta ехал по Демократической от проспекта Кирова в сторону улицы Димитрова. На трассе возле дома 3А по Демократической он наехал на 58-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена на скорой в больницу.