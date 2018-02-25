Автобус врезался в отбойник по дороге в аэропорт Челябинска
Фотографией с места аварии горожане поделились в соцсети.
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Фотографией с места аварии горожане поделились в соцсети.
Автобус Scania протаранил отбойник по дороге в аэропорт Челябинска, фотографией с места происшествия горожане поделились в соцсети.
На снимке видно, что перед транспортным средством также лежит столб. Информация о пострадавших уточнятся. По данным «АиФ-Челябинск», попавший в аварию автобус обычно работает на городском маршруте № 41.
Напомним, ранее в Челябинске несколько пассажиров пострадали в столкновении двух маршрутных микроавтобусов на Комсомольском проспекте.
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