Автобус врезался в отбойник по дороге в аэропорт Челябинска

Автобус Scania протаранил отбойник по дороге в аэропорт Челябинска, фотографией с места происшествия горожане поделились в соцсети.

На снимке видно, что перед транспортным средством также лежит столб. Информация о пострадавших уточнятся. По данным «АиФ-Челябинск», попавший в аварию автобус обычно работает на городском маршруте № 41.