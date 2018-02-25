В Иркутской области в подъезде жилого дома зарезали мужчину — СМИ
Предполагаемый убийца задержан.
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Предполагаемый убийца задержан.
В Тайшете Иркутской области в подъезде жилого дома убили 28-летнего мужчину, сообщает информационное агентство «Тайшет24».
По данным СМИ, инцидент произошел около 23:00 в минувшую пятницу, 23 февраля, в подъезде жилого дома на улице Шевченко. Предположительно, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них несколько раз ударил другого ножом. Пострадавший позднее скончался в больнице.
Официальные органы произошедшее пока не комментировали.
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