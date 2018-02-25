Следователи выясняют обстоятельства смерти девушки в торговом центре в Минске

Согласно полученным данным, 24 февраля около 17.30 в торговом центре по ул. П. Мстиславца, 11 девушка почувствовала недомогание. Она сообщила об этом по телефону своему знакомому, который вызвал ей такси. Водитель сопроводил девушку в аптеку, где ее самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники аптеки и скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось.