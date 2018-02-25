Следователи выясняют обстоятельства смерти девушки в торговом центре в Минске

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летней девушки в торговом центре в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Согласно полученным данным, 24 февраля около 17.30 в торговом центре по ул. П. Мстиславца, 11 девушка почувствовала недомогание. Она сообщила об этом по телефону своему знакомому, который вызвал ей такси. Водитель сопроводил девушку в аптеку, где ее самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники аптеки и скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось.
Первомайским (города Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. С целью выяснения обстоятельств случившегося проведен осмотр места происшествия, изучаются видеозаписи камер наблюдения ТЦ, опрашиваются очевидцы произошедшего и близкие девушки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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