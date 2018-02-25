Тело мужчины нашли в сгоревшей мусорокамере многоэтажного дома
Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в одном из многоэтажных жилых домов Гродно.
Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в одном из многоэтажных жилых домов Гродно.
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Пожар, унесший жизнь человека, случился в мусорокамере девятиэтажного жилого дома, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре поступила спасателям около трех часов ночи воскресенья, 25 февраля. Как выяснилось, возгорание вспыхнуло в мусорокамере многоэтажки, расположенной по улице Поповича. Огонь повредил имущество — инвентарь дворника.
«На полу в мусорокамере обнаружен обгоревший труп мужчины, личность которого устанавливается», — отметили в МЧС.
Причину пожара выясняют специалисты.
К сожалению, это не единственный пожар со смертельным исходом, произошедший за минувшие сутки в Гродненской области. Так, 24 февраля при пожаре в квартире на мансардном этаже в Волковыске погиб хозяин.
Также в субботу произошел пожар в деревянном жилом доме в деревне Городище: в результате возгорания погиб хозяин. Жилой дом горел и в деревне Бортяки: огонь унес жизнь мужчины.
Кроме того, спасателями был зафиксирован случай смертельного отравления угарным газом: хозяин домовладения в агрогородке Новый Двор был обнаружен без признаков жизни в своем доме.
«Предполагаемая причина гибели — отравление угарным газом в результате преждевременного закрытия заслонки дымохода печи», — рассказали в МЧС.
По данным спасателей, факта пожара в этом случае не было выявлено. Подразделения МЧС не привлекались.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.