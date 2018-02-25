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13:07 (мск), источник: Sputnik.by

Тело мужчины нашли в сгоревшей мусорокамере многоэтажного дома

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в одном из многоэтажных жилых домов Гродно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Пожар, унесший жизнь человека, случился в мусорокамере девятиэтажного жилого дома, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

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Информация о пожаре поступила спасателям около трех часов ночи воскресенья, 25 февраля. Как выяснилось, возгорание вспыхнуло в мусорокамере многоэтажки, расположенной по улице Поповича. Огонь повредил имущество — инвентарь дворника.

«На полу в мусорокамере обнаружен обгоревший труп мужчины, личность которого устанавливается», — отметили в МЧС.

Причину пожара выясняют специалисты.

К сожалению, это не единственный пожар со смертельным исходом, произошедший за минувшие сутки в Гродненской области. Так, 24 февраля при пожаре в квартире на мансардном этаже в Волковыске погиб хозяин.

Также в субботу произошел пожар в деревянном жилом доме в деревне Городище: в результате возгорания погиб хозяин. Жилой дом горел и в деревне Бортяки: огонь унес жизнь мужчины.

​Кроме того, спасателями был зафиксирован случай смертельного отравления угарным газом: хозяин домовладения в агрогородке Новый Двор был обнаружен без признаков жизни в своем доме.

«Предполагаемая причина гибели — отравление угарным газом в результате преждевременного закрытия заслонки дымохода печи», — рассказали в МЧС.

По данным спасателей, факта пожара в этом случае не было выявлено. Подразделения МЧС не привлекались.

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