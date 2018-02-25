В Крыму микроавтобус врезался в дерево
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Водитель микроавтобуса в Крыму не справился с управлением и врезался в дерево, пострадало пять человек, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МЧС РФ Елизавета Мирошниченко.
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