Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Су-57 в небе Сирии: F-22 спасаются "бегством" - сведения из Сети
Кристина Орбакайте отдыхает с детьми в Альпах
Стало известно, как мельдоний мог попасть в пробу Крушельницкого
Что нам известно о хоккеисте Илье Ковальчуке
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса
Новые правила прохождения техосмотра
София Ротару вышла "втихаря" замуж – Зверев
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Амаль Клуни в платье с ярким принтом выступила на конференции
Фото дня: романтические выходные Стриженовых
Украинцев потребуют выплатить госдолг – СМИ
Немецкий депутат о "российских военных" в Донбассе
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
25 февраля, источник: РИА Новости

В Крыму микроавтобус врезался в дерево

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Водитель микроавтобуса в Крыму не справился с управлением и врезался в дерево, пострадало пять человек, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МЧС РФ Елизавета Мирошниченко.

ДТП произошло у села Новоэстония в Красногвардейском районе.

«Водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате которого пятеро пострадавших, их них двое детей», — сказала Мирошниченко.

Она отметила, что все пострадавшие госпитализированы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Ноты как анекдоты: в Москве ответили на протест Киева из-за выборов в Крыму
Инвестиционный потенциал Крыма презентуют в Вене
Олимпиада в Пхенчхане объявлена закрытой
В британском городе Лестер прогремел взрыв
США потребовали разоружения КНДР
Путин поручил расширить Золотое кольцо России
США: Российские хакеры пытались сорвать церемонию закрытия ОИ
Глава Генштаба Украины рассказал о подготовке к «войне» с РФ
Мужчины разделись и накрасились в знак уважения к женщинам
Спорт
Прощай, Олимпиада Финальный репортаж — с церемонии закрытия зимних Игр
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
В небе над Петербургом появились световые столбы Жители нескольких районов Санкт-Петербурга стали очевидцами необычного явления
Кино
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью» Исполнившая главную роль в сериале «Великая» вернулась в эпоху корсетов и крепостного права, но теперь уже в роли помещицы-душегубки. В интервью она рассказала о попытках понять свою героиню и любви к страшным сказкам
Недвижимость
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей
Как выглядит реновация в других странах
Петербургские власти переоценят городскую недвижимость
Леди
Нелепые образы недели: желание оголиться побеждает разум Знаменитости продолжают сходить с ума по моде на голые платья и обнаженные плечи, даже если это неудобно и делает образ комичнее.
Дети
Ксению Собчак резко раскритиковали за фото сына с таблетками Интернет-пользователи обвинили ведущую в излишней «беспечности».
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь