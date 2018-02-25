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25 февраля, источник: Югополис

​На Кубани два человека погибли в ДТП с автобусом

О ДТП со смертельным исходом, произошедшем 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«По предварительным данным, водитель автобуса на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель легкового автомобиля и его пассажирка 1947 года рождения. В автобусе на момент аварии находилось четыре пассажира, которые не пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы.

ДТП произошло около 08.00 на 22-м километре автодороги Кубанская — Саратовская недалеко от Горячего Ключа.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, назначены медицинская и автотехническая экспертизы.

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