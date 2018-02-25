​На Кубани два человека погибли в ДТП с автобусом

«По предварительным данным, водитель автобуса на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате ДТП на месте от полученных травм скончались водитель легкового автомобиля и его пассажирка 1947 года рождения. В автобусе на момент аварии находилось четыре пассажира, которые не пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы.