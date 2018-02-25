Пожар под Уфой тушили на протяжении шести часов
К счастью, жильцы вовремя покинули дом.
К счастью, жильцы вовремя покинули дом.
Накануне вечером 24 февраля в деревне Ветошниково Ленинского района Уфы разгорелся серьезный пожар. На место происшествия оперативно выехали пожарные. Огонь тушили 11 человек на протяжении шести часов.
К счастью, жильцы вовремя покинули дом и не пострадали.
Напомним, серьезный пожар произошел в ночь на 25 февраля в селе Бураево — в огне погибли 35-летняя мать и ее девятилетняя дочь. Отец в это время был в командировке на севере.
По данному факту следователи Башкирии проводят доследственную проверку.
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