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25 февраля, источник: ГОРОБЗОР.Ру

Среди погибших в ДТП «Нексии» и «Скания» в Башкирии — три иностранца

Среди погибших в ДТП на трассе Самара-Уфа-Челябинск, где накануне столкнулись «Дэу Нексия» и грузовик «Скания», погибли три иностранца.

Это двое граждан Таджикистана и один гражданин Турции. Последний имел вид на жительство, остальные — временную регистрацию. Об этом ГорОбзор.ру сообщил собственный источник.

По предварительным данным, водитель «Дэу Нексии» выехал на встречную полосу, где влетел в фуру, перевозившую минеральную воду.

Ранее ГорОбзор.ру со ссылкой на главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова сообщал, что за рулем легковушки находился 43-летний уфимец, а за рулем большегруза 49-летний житель Челябинской области. Оба водителя не пострадали.

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