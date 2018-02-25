Среди погибших в ДТП «Нексии» и «Скания» в Башкирии — три иностранца
Среди погибших в ДТП на трассе
Среди погибших в ДТП на трассе
Это двое граждан Таджикистана и один гражданин Турции. Последний имел вид на жительство, остальные — временную регистрацию. Об этом ГорОбзор.ру сообщил собственный источник.
По предварительным данным, водитель «Дэу Нексии» выехал на встречную полосу, где влетел в фуру, перевозившую минеральную воду.
Ранее ГорОбзор.ру со ссылкой на главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова сообщал, что за рулем легковушки находился 43-летний уфимец, а за рулем большегруза 49-летний житель Челябинской области. Оба водителя не пострадали.
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