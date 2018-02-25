Среди погибших в ДТП «Нексии» и «Скания» в Башкирии — три иностранца

Это двое граждан Таджикистана и один гражданин Турции. Последний имел вид на жительство, остальные — временную регистрацию. Об этом ГорОбзор.ру сообщил собственный источник.

По предварительным данным, водитель «Дэу Нексии» выехал на встречную полосу, где влетел в фуру, перевозившую минеральную воду.