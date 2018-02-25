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25 февраля, источник: Sputniknews.kz

Рецидивист сбежал из следственного изолятора в Астане

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Неоднократно судимый преступник сбежал с прогулочного двора следственного изолятора в Астане, сообщает пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

Побег 36-летний уроженец Карагандинской области Е. Аргимбаев совершил в воскресенье, 25 февраля. Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.

«Осужденный смог подняться на крышу, откуда сначала перепрыгнул локальное ограждение, а затем преодолел основное ограждение», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент проводятся розыскные мероприятия.

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