Рецидивист сбежал из следственного изолятора в Астане
АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Неоднократно судимый преступник сбежал с прогулочного двора следственного изолятора в Астане, сообщает
АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Неоднократно судимый преступник сбежал с прогулочного двора следственного изолятора в Астане, сообщает
Побег 36-летний уроженец Карагандинской области Е. Аргимбаев совершил в воскресенье, 25 февраля. Ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.
«Осужденный смог подняться на крышу, откуда сначала перепрыгнул локальное ограждение, а затем преодолел основное ограждение», — сообщили в ведомстве.
В настоящий момент проводятся розыскные мероприятия.
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