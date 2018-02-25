Акима в Акмолинской области подозревают в избиении подростка

Информация об избиении подростка появилась на одной из страниц в Facebook. Мать подростка, которого зовут Диас, рассказала, что 22 февраля ее сын поколотил 12-летнего сына Омарова. После этого, как утверждает женщина, аким явился в интернат и накинулся с кулаками на Диаса. В результате подросток потерял сознание и попал в районную больницу, а в воскресенье, 25 февраля, его госпитализировали в столичную клинику.