Акима в Акмолинской области подозревают в избиении подростка

Информация об избиении подростка появилась на одной из страниц в Facebook. Мать подростка, которого зовут Диас, рассказала, что 22 февраля ее сын поколотил 12-летнего сына Омарова. После этого, как утверждает женщина, аким явился в интернат и накинулся с кулаками на Диаса. В результате подросток потерял сознание и попал в районную больницу, а в воскресенье, 25 февраля, его госпитализировали в столичную клинику.
«В рамках возбужденного досудебного производства по статье 107 УК РК “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью” будет дана правовая оценка действиям акима. По итогам будет принято процессуальное решение, назначен ряд экспертиз», — сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь Акмолинского департамента внутренних дел Гульнар Пинчук.
По словам матери потерпевшего, подросток госпитализирован в горбольницу № 2 Астана в отделение нейрохирургии.
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