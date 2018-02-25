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25 февраля, источник: Sputniknews.kz

Акима в Акмолинской области подозревают в избиении подростка

АСТАНА, 25 фев- Sputnik. Жительница Акмолинской области заявила, что ее 14-летнего сына избил аким Коргалжынского сельского округа Жанат Омаров. В полиции региона подтвердили факт обращения потерпевшей стороны к стражам порядка.

Источник: Sputniknews.kz

Информация об избиении подростка появилась на одной из страниц в Facebook. Мать подростка, которого зовут Диас, рассказала, что 22 февраля ее сын поколотил 12-летнего сына Омарова. После этого, как утверждает женщина, аким явился в интернат и накинулся с кулаками на Диаса. В результате подросток потерял сознание и попал в районную больницу, а в воскресенье, 25 февраля, его госпитализировали в столичную клинику.

«В рамках возбужденного досудебного производства по статье 107 УК РК “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью” будет дана правовая оценка действиям акима. По итогам будет принято процессуальное решение, назначен ряд экспертиз», — сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь Акмолинского департамента внутренних дел Гульнар Пинчук.

По словам матери потерпевшего, подросток госпитализирован в горбольницу № 2 Астана в отделение нейрохирургии.

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 Акима в Акмолинской области подозревают в избиении подростка
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