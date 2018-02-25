В Москве проверят анонимное сообщение об угрозе взрыва в центре города
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на станции метро «Охотный ряд» и в Центральном Манеже в Москве.
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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU — Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на станции метро «Охотный ряд» и в Центральном Манеже в Москве.
«Поступила анонимная информация об угрозе взрыва на станции метро “Охотный ряд” и по адресу Манежная площадь, 1», — сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
По его словам, данная информация проверяется, решается вопрос об эвакуации.
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.
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