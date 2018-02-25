На проспекте Ветеранов за день сбили трех пешеходов
Одно ДТП произошло напротив ТЦ «Ульянка», другое — на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка.
Одно ДТП произошло напротив ТЦ «Ульянка», другое — на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка.
Три пешехода пострадали в ДТП на проспекте Ветеранов, которые произошли 25 февраля.
В воскресенье утром напротив ТЦ «Ульянка» автомобиль сбил мужчину, который по словам очевидцев, переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Ударом пострадавшего отбросило в центр перекрестка. Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу.
Вторая авария произошла около трех часов дня на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка. Автомобиль совершил наезд на двух человек. По словам свидетелей, водитель не успел затормозить. «Удар был очень сильный», — добавили очевидцы в группе «ДТП и ЧП / Петербург». На место вызвали скорую помощь. О состоянии пострадавших пока ничего не сообщается.
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