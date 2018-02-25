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25 февраля, источник: Клопс.ru

На Куршском заливе под лёд ушёл автомобиль, один человек погиб

В Куршском заливе автомобиль ушёл под лёд, один человек погиб. Об этом «Клопс» сообщил источник в оперативных службах региона.

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл в Полесском районе в районе посёлка Заливино в воскресенье, 25 февраля, около 16:55. Всего в автомобиле находились три рыбака, двум удалось спастись. За ними был отправлен катер на воздушной подушке.

Водолазные работы назначены на понедельник, 26 февраля. Подробности происшествия устанавливаются.

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