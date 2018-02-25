Мужчина получил огнестрельное ранение на западе Москвы
Неизвестный выстрелил в мужчину в столичном районе
Неизвестный выстрелил в мужчину в столичном районе
Инцидент произошел в районе дома № 3, корпус 1 по улице 26-ти Бакинских Комиссаров. От полученных ранений пострадавший скончался.
Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.