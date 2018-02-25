На трассе «Пермь — Екатеринбург» автоледи въехала в фуру: есть погибший и пострадавшие
На Среднем Урале в аварии погиб человек, пострадали двое — в том числе ребенок.
На Среднем Урале в аварии погиб человек, пострадали двое — в том числе ребенок.
В 13.35 на 219 км трассы «Пермь — Екатеринбург» автоледи на «Киа Рио», двигаясь из Красноуфимска в направлении столицы Среднего Урала, не учла скорость движения, дорожные и метеорологические условия, и врезалась в фуру «Ивеко», сообщили Накануне.RU в ГИБДД города Ачита.
В иномарке ехали три человека — пассажир, сидевший на переднем сидении, от полученных травм погиб на месте, автоледи и 7-летний ребенок доставлены в больницу поселка Бисерть Нижнесергинского района. Водитель фуры не пострадал.
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