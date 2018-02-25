На трассе «Пермь — Екатеринбург» автоледи въехала в фуру: есть погибший и пострадавшие

В 13.35 на 219 км трассы «Пермь — Екатеринбург» автоледи на «Киа Рио», двигаясь из Красноуфимска в направлении столицы Среднего Урала, не учла скорость движения, дорожные и метеорологические условия, и врезалась в фуру «Ивеко», сообщили Накануне.RU в ГИБДД города Ачита.