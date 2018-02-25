На Южном Урале лихач устроил аварию с шестью пострадавшими, четверо из которых дети
В аварии на Южном Урале пострадали шесть человек, среди которых четверо детей. ДТП произошло по вине лихача — водителя 1986 года рождения, который ехал на «Приоре».
В аварии на Южном Урале пострадали шесть человек, среди которых четверо детей. ДТП произошло по вине лихача — водителя 1986 года рождения, который ехал на «Приоре».
Установлено, что он 15 раз подвергался ответственности за нарушения правил дорожного движения. Авария произошла на 44 км трассы «Кизильское — Бреды», сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.
По невыясненным пока причинам водитель «Приоры» выехал на встречку, где врезался в «Рено Логан» под управлением женщины 1967 года рождения. На трассе шел снег — возможно,
«В результате аварии с различными травмами в больницу госпитализированы оба водителя, а также пассажиры из двух автомобилей — дети 2002, 2008, 2014 годов рождения. Ребенку 2010 года рождения назначено амбулаторное лечение», — добавили в полиции.
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