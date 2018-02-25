На Южном Урале лихач устроил аварию с шестью пострадавшими, четверо из которых дети

Источник: Reuters

Установлено, что он 15 раз подвергался ответственности за нарушения правил дорожного движения. Авария произошла на 44 км трассы «Кизильское — Бреды», сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

По невыясненным пока причинам водитель «Приоры» выехал на встречку, где врезался в «Рено Логан» под управлением женщины 1967 года рождения. На трассе шел снег — возможно, из-за него была ухудшена видимость на дороге.