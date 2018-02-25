Движение пассажирских поездов может быть задержано из-за схода с рельсов грузовых вагонов в Пермском крае
Нижний Новгород. 25 февраля.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нижний Новгород. 25 февраля.
Возможны задержки пассажирских поездов и пропуск составов измененным маршрутом, говорится в
Угрозы экологии нет, отмечается в сообщении.
Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда станций Верещагино,
Для координации работ создан оперативный штаб.
Принимаются все меры для скорейшего восстановления движения поездов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.