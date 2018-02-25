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25 февраля, источник: Интерфакс

Движение пассажирских поездов может быть задержано из-за схода с рельсов грузовых вагонов в Пермском крае

Нижний Новгород. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Сход 15 вагонов грузового поезда произошел на станции Чайковская в Пермском крае в воскресенье, пострадавших нет, сообщается на сайте Свердловской железной дороги.

Источник: РИА "Новости"

Возможны задержки пассажирских поездов и пропуск составов измененным маршрутом, говорится в пресс-релизе.

Угрозы экологии нет, отмечается в сообщении.

Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда станций Верещагино, Пермь-Сортировочная и Екатеринбург.

Для координации работ создан оперативный штаб.

Принимаются все меры для скорейшего восстановления движения поездов.

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