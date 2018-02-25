| Major Incident |— LeicestershirePolice (@leicspolice) February 25, 2018
19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area.
В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местная полиция.
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