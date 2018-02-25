В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв

«В 19:19 на Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия», — говорится в сообщении.