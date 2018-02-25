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25 февраля, источник: РИА Новости

В британском городе Лестер прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает местная полиция.

«В 19:19 на Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

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