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13:05 (мск), источник: Nur.kz

Автобус с гражданами Узбекистана перевернулся в Актобе

По данным областного ДВД, водитель из ЮКО по дороге из Актобе в Хромтау не справился с рулевым управлением и упал в кювет. В салоне находилось 25 граждан соседнего государства, которые ехали на заработки в Россию.

Источник: Nur.kz

Близ поселка Жазык на западе Казахстана перевернулся автобус марки «Мерседес», в котором находилось 25 граждан Узбекистана, следовавших в Россию на заработки. Семь человек госпитализировали с травмами, передает NUR.KZ.

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ДТП произошло в минувшее воскресенье в 20.40 на печально известной трассе Самара-Шымкент, сообщили в пресс-службе областной полиции. По предварительным данным, 35-летний водитель из Южного Казахстана по дороге из областного центра в Хромтау не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии в районную больницу с места происшествия госпитализировали семь человек с различными травмами. В настоящее время по факту аварии проводится досудебное расследование.

Напомним, в январе на этой же трассе в Актюбинской области погибли 52 гражданина Узбекистана, еще пятеро пострадали.

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