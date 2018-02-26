Врачи Караганды рассказали, где сшита детская одежда с ядом

Заместитель начальника департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Юрий Залыгин прокомментировал информацию о пропитанной ядом детской одежде киргизского производства.
По данным Залыгина, в СМИ попала не совсем достоверная информация о масштабах проблемы и ее очагах.
«Информация о нарушениях в составе детской одежды киргизского производства была озвучена на брифинге по итогам работы прошлого года. В ходе моего доклада было озвучено, что специалистами нашего департамента были отобраны 62 пробы детских и подростковых изделий. В ходе экспертизы несоответствие стандартам выявлено в 40 пробах. В 17 пробах из общего количества детской одежды киргизского производства обнаружено превышение формальдегида, не соответствие по гигроскопичности и используемому материалу. Но, это ведь не значит, что вся продукция Киргизии не соответствует нормам. И потом эта продукция уже изъята из продажи», — сообщил Юрий Залыгин.
По словам санитарного врача, все изъятые вещи имели этикетки Киргизии. Но судить, где именно она была сшита, специалисты департамента не берутся. Ведь наряду с крупными промышленными комплексами, данный товар могли изготовить в подпольных цехах. А казахстанские перекупщики могли заинтересоваться дешевизной товара и купить ее без сертификатов качества.
«Смело можем сказать, что некачественный товар предприниматели закупили на оптовых рынках Алматы и Бишкека. Мы передаем все данные о выявленных нарушениях в комитет охраны общественного здоровья. Меры уже приняты. Продукция изъята. Мы провели 65 внеплановых проверок и внесли 39 предписаний. Нами за прошлый год наложено 25 штрафов на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч тенге», — отметил Юрий Залыгин.
Также чиновник отметил, что нарушения санитарных норм в прошлом году выявлено и в продовольственных товарах общего потребления. Например, в мясных и молочных изделиях были обнаружены кишечные палочки. А в составе колбасных изделий карагандинского производства обнаружено ДНК свинины, хотя на этикетке производитель этого не отразил.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о яде в детской одежде киргизского производства, которая была обнаружена на прилавках торговых точек Караганды. Позже эту информацию прокомментировал министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев. Министр заявил, что если данный факт будет доказан, он тут же примет конкретные меры и не оставит этого без внимания.
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