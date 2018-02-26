Врачи Караганды рассказали, где сшита детская одежда с ядом

Источник: Nur.kz

Заместитель начальника департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Юрий Залыгин прокомментировал информацию о пропитанной ядом детской одежде киргизского производства.

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По данным Залыгина, в СМИ попала не совсем достоверная информация о масштабах проблемы и ее очагах.

«Информация о нарушениях в составе детской одежды киргизского производства была озвучена на брифинге по итогам работы прошлого года. В ходе моего доклада было озвучено, что специалистами нашего департамента были отобраны 62 пробы детских и подростковых изделий. В ходе экспертизы несоответствие стандартам выявлено в 40 пробах. В 17 пробах из общего количества детской одежды киргизского производства обнаружено превышение формальдегида, не соответствие по гигроскопичности и используемому материалу. Но, это ведь не значит, что вся продукция Киргизии не соответствует нормам. И потом эта продукция уже изъята из продажи», — сообщил Юрий Залыгин.

По словам санитарного врача, все изъятые вещи имели этикетки Киргизии. Но судить, где именно она была сшита, специалисты департамента не берутся. Ведь наряду с крупными промышленными комплексами, данный товар могли изготовить в подпольных цехах. А казахстанские перекупщики могли заинтересоваться дешевизной товара и купить ее без сертификатов качества.

«Смело можем сказать, что некачественный товар предприниматели закупили на оптовых рынках Алматы и Бишкека. Мы передаем все данные о выявленных нарушениях в комитет охраны общественного здоровья. Меры уже приняты. Продукция изъята. Мы провели 65 внеплановых проверок и внесли 39 предписаний. Нами за прошлый год наложено 25 штрафов на общую сумму 2 миллиона 800 тысяч тенге», — отметил Юрий Залыгин.

Также чиновник отметил, что нарушения санитарных норм в прошлом году выявлено и в продовольственных товарах общего потребления. Например, в мясных и молочных изделиях были обнаружены кишечные палочки. А в составе колбасных изделий карагандинского производства обнаружено ДНК свинины, хотя на этикетке производитель этого не отразил.