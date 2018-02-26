В Гулькевичском районе в ДТП на заснеженной трассе погибла женщина, еще пять человек пострадали

Около трех часов дня 30-летняя женщина за рулем машины KIA на заснеженной трассе выехала на встречку, не справилась с управлением и врезалась в BMW. Женщина-водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте, ее машину буквально смяло.

— В больницу с места аварии увезли пять человек, в том числе и двух детей. После осмотра медики назначили им амбулаторное лечение, травмы оказались легкими. Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности. Это и спасло им жизнь, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас точные причины аварии устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что сопутствующим фактором аварии могли стать изношенные шины автомобиля.