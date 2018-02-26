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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Гулькевичском районе в ДТП на заснеженной трассе погибла женщина, еще пять человек пострадали

Смертельная авария случилась на трассе «Кавказ» 25 февраля.

Около трех часов дня 30-летняя женщина за рулем машины KIA на заснеженной трассе выехала на встречку, не справилась с управлением и врезалась в BMW. Женщина-водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте, ее машину буквально смяло.

— В больницу с места аварии увезли пять человек, в том числе и двух детей. После осмотра медики назначили им амбулаторное лечение, травмы оказались легкими. Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности. Это и спасло им жизнь, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас точные причины аварии устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что сопутствующим фактором аварии могли стать изношенные шины автомобиля.

Отметим, что за прошедшие выходные в крае случилось 48 ДТП. В них девять человек погибли и еще 74 травмированы.

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