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12:47 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани украли икону Николая Чудотворца из храма

В Казани была похищена старинная икона Николая Чудотворца из храма Успения Пресвятой Богородицы в Дербышках, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

— Днем 23 февраля неизвестный украл икону из храма, после чего скрылся. Стоимость иконы уточняется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили ProKazan.ru.

Предварительно, икону мог похитить 48-летний бомж, идет розыск.

Напомним, год назад в Елабуге обворовали Покровский собор. Тогда были украдены ювелирные изделия и 10 тысяч рублей.

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