В Казани украли икону Николая Чудотворца из храма

— Днем 23 февраля неизвестный украл икону из храма, после чего скрылся. Стоимость иконы уточняется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили ProKazan.ru.

Напомним, год назад в Елабуге обворовали Покровский собор. Тогда были украдены ювелирные изделия и 10 тысяч рублей.