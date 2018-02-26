В Севастополе две иномарки улетели в жилой дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате столкновения машины отбросило на забор частного жилого дома. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
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