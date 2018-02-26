В Севастополе две иномарки улетели в жилой дом

Авария с участием легковых автомобилей Renault и Hyundai произошла в районе Красной горки. Как сообщают в соцсетях свидетели ДТП, после удара одну из иномарок отбросило на стоящий рядом столб, вторую — на забор жилого дома. Повалив ограждения, Hyundai сцмел остановиться буквально в полуметре от стены дома.