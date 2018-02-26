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13:12 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе две иномарки улетели в жилой дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате столкновения машины отбросило на забор частного жилого дома. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Авария с участием легковых автомобилей Renault и Hyundai произошла в районе Красной горки. Как сообщают в соцсетях свидетели ДТП, после удара одну из иномарок отбросило на стоящий рядом столб, вторую — на забор жилого дома. Повалив ограждения, Hyundai сцмел остановиться буквально в полуметре от стены дома.

Пока официальной информации о пострадавших в ДТП нет.

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