В страшной аварии под Элистой погибла волгоградка

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по республика Калмыкия, авария произошла в воскресенье, 25 февраля, в 16:15.

По предварительной информации, 31-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем ВАЗ-21099, ехал по трассе Волгоград — Элиста. На 153-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с автомобилем Renault Logan, а затем врезался в едущую за иномаркой грузовую «Газель».

В результате аварии 29-летняя пассажирка «Лады» от полученных травм скончалась на месте. Ее муж и ребенок с различными травмами доставлены в ближайшую больницу.