Красноярцы незаконно вывезли троих детей за границу и пропали

Следователи разыскивают трех несовершеннолетних детей в возрасте 2, 4 и 5 лет. Предполагается, что сейчас они против своей воли находятся в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Последний раз детей видели в ноябре 2015 года. Затем они вместе с двумя своими отцами уехали из Красноярска в республику Иран. Уже больше двух лет о них ничего неизвестно. На связь с родными никто из них не выходил.

«Матери, проживающие в Красноярске, сведений о мужьях не имеют, о детях им также ничего неизвестно. Трое малолетних детей могут незаконно удерживаться неустановленным лицом на территории Афганистана», — говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы, совершенное в отношении несовершеннолетнего».