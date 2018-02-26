В Перми таможенники изъяли поддельную брендовую одежду и обувь

Таможенники изъяли поддельные брендовые кроссовки, одежду и изделия из кожи. В торговой точке продавали фальшивые товары марок New Balance, Nike, Michael Kors, Chloe, Timberland и так далее.

В Пермской таможне рассказали, что подделки нашли в одном из магазинов Перми. Во время проверки сотрудники ведомства нашли одежду, обувь, кожгалантерею с логотипами известных фирм: New Balance, Nike, Moncler, Michael Kors, Chloe, Ecco, Philipp Plein, Salomon, Timberland. Продавец не смог предоставить документы на право использования товарных знаков. В результате проверки таможенники выявили 200 единиц товара с признаками контрафактности. Всю партию из торгового оборота изъяли.