Задержанному в Петербурге ФСБ вменили обучение навыкам террориста
Калинский районный суд Петербурга взял под стражу Аминджона Ходжаева. Мужчину обвиняют в прохождении обучения в целях подготовки теракта.
Калинский районный суд Петербурга взял под стражу Аминджона Ходжаева. Мужчину обвиняют в прохождении обучения в целях подготовки теракта.
Как сообщили в объединённой
Напомним, 22 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в городе на Неве выходца из
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