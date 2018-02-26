На Куршском заливе под лед провалились еще два рыбака

Источник: Новый Калининград

По предварительным данным, двое мужчин на мотобуксировщике отправились по льду на рыбалку в районе поселка Ушаковка. Когда рыболовы отъехали от берега примерно на 10−12 километров вглубь залива, то их транспортное средство попало в ледяной разлом и перевернулось. Приятели оказались в воде. Мужчины успели передать по телефону свои координаты знакомому калининградцу, а тот вызвал спасателей.

Сотрудники МЧС из Полесска оперативно прибыли к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Пока нет точной информации, выбрались ли к этому моменту потерпевшие из воды сами или им помогли спасатели. Известно, что оба мужчины живы и в настоящее время сотрудники МЧС их доставили к берегу для оказания медицинской помощи.