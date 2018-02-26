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13:12 (мск), источник: Новый Калининград

На Куршском заливе под лед провалились еще два рыбака

На Куршском заливе под лед провалились два рыбака. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, инцидент произошел утром в понедельник, 26 февраля.

Источник: Новый Калининград

По предварительным данным, двое мужчин на мотобуксировщике отправились по льду на рыбалку в районе поселка Ушаковка. Когда рыболовы отъехали от берега примерно на 10−12 километров вглубь залива, то их транспортное средство попало в ледяной разлом и перевернулось. Приятели оказались в воде. Мужчины успели передать по телефону свои координаты знакомому калининградцу, а тот вызвал спасателей.

Сотрудники МЧС из Полесска оперативно прибыли к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Пока нет точной информации, выбрались ли к этому моменту потерпевшие из воды сами или им помогли спасатели. Известно, что оба мужчины живы и в настоящее время сотрудники МЧС их доставили к берегу для оказания медицинской помощи.

Напомним, накануне в Куршском заливе на территории Калининградской области ушел под воду автомобиль «Ока», в котором находилось трое рыбаков. Двоих потерпевших удалось спасти. Один мужчина погиб.

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