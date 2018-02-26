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14:05 (мск), источник: Pro Город Самара

Гендиректор РКЦ «Прогресс» обжаловал свое отстранение в облсуде

Александр Кирилин, которого в середине февраля отстранили от должности генерального директора РКЦ «Прогресс», обжаловал это решение в порядке апелляции.

Источник: AP 2018

«Жалоба от Кирилина поступила, в ближайшее время она должна быть направлена на рассмотрение в Самарский областной суд», — рассказали в суде Самарского района, пишет «Самарское обозрение».

Напомним, Александр Кирилин сейчас проходит подозреваемым по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следователей, в период с ноября 2012 года по декабрь 2016 года гендиректор «Прогресса» заключил договор с одним из ООО на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. Предприятие выплатило фирме 11 млн 784 тысячи евро, хотя ООО выполнило свои обязательства по контракту на 9 млн 783 тысячи 256 евро. Таким образом, «Прогрессу» был нанесен ущерб в размере более 2 млн евро.

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