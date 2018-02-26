Бензовоз с дизельным топливом перевернулся недалеко от Выборга

В результате — разлив нефтепродуктов. Приехавшим на место аварии спасателям удалось за несколько минут поставить автомобиль на колёса. Затем приступили к сбору пятисот литров разлившегося дизельного топлива. Как сообщают представители МЧС, экологической угрозы на данный момент нет. Водитель — не пострадал.