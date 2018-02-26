Бензовоз с дизельным топливом перевернулся недалеко от Выборга
Авария произошла вечером — на дороге, соединяющей город Высоцк и посёлок Советский в районе станции Пихтовое. По предварительным данным водитель автоцистерны не справился с управлением — машина вылетела на обочину и опрокинулась.
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