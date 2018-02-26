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15:20 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Бензовоз с дизельным топливом перевернулся недалеко от Выборга

Авария произошла вечером — на дороге, соединяющей город Высоцк и посёлок Советский в районе станции Пихтовое. По предварительным данным водитель автоцистерны не справился с управлением — машина вылетела на обочину и опрокинулась.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

В результате — разлив нефтепродуктов. Приехавшим на место аварии спасателям удалось за несколько минут поставить автомобиль на колёса. Затем приступили к сбору пятисот литров разлившегося дизельного топлива. Как сообщают представители МЧС, экологической угрозы на данный момент нет. Водитель — не пострадал.

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