В Волгограде закрыли сайт, где учили переправлять в колонию телефоны

Так, наткнулись и на ресурс, где создатели рассказывали как можно доставлять мобильные телефоны на территорию колонии к зэкам.

Хотя все знают, что сотовые за решеткой находятся под запретом, а те, кто пытается обойти этот закон, попадают под уголовную ответственность.

Удивительно, что попасть на данный сайт мог любой желающий, для входа даже пароль не требовали.