Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция Овечкина на победу сборной России на Олимпиаде
Семнадцать добровольцев завели опасных червей внутри себя
Ксения Бородина рассказала о слезах начинающих гимнасток
Заявление спортсмена пролило свет на ситуацию с Крушельницким
Любовь Толкалина и ее дочь похвастались впечатляющей растяжкой
Минюст США обнаружил россиян, «влиявших» на президентские выборы США впервые выдвинули официальные обвинения против 13 россиян и трех российских организаций
На закрытии Олимпиады объявили о большой ошибке - Губерниев
Западные СМИ в недоумении от РФ болельщиков на ОИ
Volvo представила «сарай» нового поколения
Новый Peugeot 508: французы снова удивляют
СМИ Германии восхитились игрой российских хоккеистов
СМИ: в Германии критикуют обвинения Порошенко РФ
Поклонники Светланы Лободы попросили ее меньше краситься
Принц Гарри пригласит на свадьбу своих бывших девушех
«Россию смешивают с грязью». Потомки белогвардейцев о Крыме — СМИ
МИД РФ о пропаганде: украинцы, пора просыпаться
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
26 февраля, источник: Комсомольская правда

В Волгограде закрыли сайт, где учили переправлять в колонию телефоны

Сотрудники Волгоградской областной прокуратуры продолжают мониторить инернет-пространство, с целью выявлять запрещенные сайты.

Так, наткнулись и на ресурс, где создатели рассказывали как можно доставлять мобильные телефоны на территорию колонии к зэкам.

Хотя все знают, что сотовые за решеткой находятся под запретом, а те, кто пытается обойти этот закон, попадают под уголовную ответственность.

Удивительно, что попасть на данный сайт мог любой желающий, для входа даже пароль не требовали.

Прокуратура обратилась в суд Тракторозаводского района с требованием запретить распространение вышеуказанной информации. Суд требование поддержал и решение о блокировке сайте сейчас направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. И напоминают, что всего в 2017 году правоохранители пресекли 2318 попыток доставки средств сотовой связи в исправительные учреждения региона.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Nokia перевыпустила телефон, который снимался в «Матрице»
В Москве на главу округа Куркино совершено нападение
Спецборт с российскими олимпийцами приземлился в Москве
Массовая драка хоккеистов-любителей началась с избиения судьи
Леонид Якубович назвал «Поле чудес» шизофренией
СМИ: США предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
Посольство РФ в Аргентине прокомментировало «кокаиновое дело»
Рубль дорожает, российские рынки растут. В чем причина?
Назван самый продаваемый исполнитель 2017 года
Спорт
«Гимн должен быть российским!» МОК понял наших хоккеистов Российские хоккеисты спели гимн РФ после финала Олимпиады. Кто-то хотел забрать у них медали, но МОК не будет наказывать игроков.
Авто
Названа зарплата молодого инженера на АВТОВАЗе Российский автогигант готов принять на работу около 250 новых работников
Hi-Tech
Названы сроки освоения Марса и влияние на это Илона Маска Люди могут уже через 20 лет освоить Марс благодаря технологиям основателя компании SpaceX Илона Маска
Кино
Собчак поздравила 17-летнего сына Виторгана с дебютом в кино Даниил снялся в продолжении популярной комедии «Квартета И»
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Тили-тили тесто: звездные пары, которые распишутся совсем скоро Мы подумали и решили, что некоторым звездным парам уже пора выходить на новый уровень, причем именно в этом году.
Дети
Необычная профессия: Галкин рассказал, кем хочет стать его сын Дети юмориста и певицы продолжают завоевывать сердца пользователей Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь