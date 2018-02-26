В Волгограде закрыли сайт, где учили переправлять в колонию телефоны
Сотрудники Волгоградской областной прокуратуры продолжают мониторить
Сотрудники Волгоградской областной прокуратуры продолжают мониторить
Так, наткнулись и на ресурс, где создатели рассказывали как можно доставлять мобильные телефоны на территорию колонии к зэкам.
Хотя все знают, что сотовые за решеткой находятся под запретом, а те, кто пытается обойти этот закон, попадают под уголовную ответственность.
Удивительно, что попасть на данный сайт мог любой желающий, для входа даже пароль не требовали.
Прокуратура обратилась в суд Тракторозаводского района с требованием запретить распространение вышеуказанной информации. Суд требование поддержал и решение о блокировке сайте сейчас направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. И напоминают, что всего в 2017 году правоохранители пресекли 2318 попыток доставки средств сотовой связи в исправительные учреждения региона.
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