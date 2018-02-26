В Воронеже из-за короткого замыкания к больнице съехались спасатели
ЧП обошлось без серьёзных последствий.
ЧП обошлось без серьёзных последствий.
Сегодня, 26 февраля, в Воронеже
Как сообщили «Вести-Воронеж» в
Так как больницы являются объектами повышенного внимания, к месту ЧП было направлено 11 экипажей, рассказывают спасатели. Однако доехали туда не все. Пожарные, которые прибыли первыми, дали отбой остальным.
Сотрудники больницы быстро среагировали, и проблему удалось решить в кратчайший срок. Эвакуация пациентов не потребовалась.
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