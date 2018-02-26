В Воронеже из-за короткого замыкания к больнице съехались спасатели

Сегодня, 26 февраля, в Воронеже из-за короткого замыкания к городской больнице № 10 («Электроника») съехались спасатели. Об инциденте в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец, который опубликовал в группе «Регион-36 Воронеж» видео с места событий.

Как сообщили «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МЧС, около 8:40 к ним поступила информация о том, что на пятом этаже здания произошло короткое замыкание проводки. Это привело к задымлению, но пожара не было.

Так как больницы являются объектами повышенного внимания, к месту ЧП было направлено 11 экипажей, рассказывают спасатели. Однако доехали туда не все. Пожарные, которые прибыли первыми, дали отбой остальным.