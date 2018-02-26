Под Самарой беременную женщину спасли из застрявшей посреди Волги машины
Ее муж отказался уезжать и всю ночь провел на льду, охраняя свою машину, пока не замерз окончательно.
Ее муж отказался уезжать и всю ночь провел на льду, охраняя свою машину, пока не замерз окончательно.
Стали известны подробности спасательной операции, которая в ночь с 25 на 26 февраля проходила в Приволжском районе Самарской области, недалеко от Сызрани. Здесь поздним вечером посередине Волги в машине оказались муж с беременной женой, которую он вез в больницу. Возле острова Лопатинский автомобиль заглох, и парочке пришлось обратиться к спасателям. Произошло все примерно в 23−00, а замерзнуть заживо или провалиться под воду пострадавшим не позволили сотрудники сызранского
— Мужчина ехал из села Бестужевка в Сызрань по несанкционированной переправе через Волгу. Машина его попала в снежный занос на фарватере Волги — застряла прямо посередине реки. Молодой человек позвонил нам и своим родственникам. Они приехали на «Ниве», посадили себе беременную женщину и на внедорожники продолжили движение по опасному пути, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» в ПСО.
Водитель «двенадцатой» остался у своего автомобиля. На аэроглиссере «Патруль» к нему прибыли двое спасателей. Вызволить «Ладу» им не удалось. Они предложили пострадавшему перебраться на берег, но тот ответил, что машину не бросит. Мотивировал свой отказ тем, что ее могут разграбить или вовсе угнать.
Автолюбитель остался на льду, а представители ПСО отправились на берег. По пути они наткнулись на ту самую «Ниву» с беременной женщиной — она тоже застряла. В этот раз транспортное средство вызволить получилось.
Спустя несколько часов представителям ПСО снова пришлось вернуться на место происшествия. Водитель «двенадцатой»
Рискового автолюбителя передали сотрудникам полиции. Стражи порядка провели с ним разъяснительную беседу и объяснили, что такие поездки чреваты последствиями — в первую очередь для самого водителя и его близких. В плюс ко всему за незаконные переезды предусмотрен административный штраф. Пользоваться нужно только санкционированными переправами и в светлое время суток.
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