Под Самарой беременную женщину спасли из застрявшей посреди Волги машины

Стали известны подробности спасательной операции, которая в ночь с 25 на 26 февраля проходила в Приволжском районе Самарской области, недалеко от Сызрани. Здесь поздним вечером посередине Волги в машине оказались муж с беременной женой, которую он вез в больницу. Возле острова Лопатинский автомобиль заглох, и парочке пришлось обратиться к спасателям. Произошло все примерно в 23−00, а замерзнуть заживо или провалиться под воду пострадавшим не позволили сотрудники сызранского поисково-спасательного отряда.

— Мужчина ехал из села Бестужевка в Сызрань по несанкционированной переправе через Волгу. Машина его попала в снежный занос на фарватере Волги — застряла прямо посередине реки. Молодой человек позвонил нам и своим родственникам. Они приехали на «Ниве», посадили себе беременную женщину и на внедорожники продолжили движение по опасному пути, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» в ПСО.

Водитель «двенадцатой» остался у своего автомобиля. На аэроглиссере «Патруль» к нему прибыли двое спасателей. Вызволить «Ладу» им не удалось. Они предложили пострадавшему перебраться на берег, но тот ответил, что машину не бросит. Мотивировал свой отказ тем, что ее могут разграбить или вовсе угнать.

Автолюбитель остался на льду, а представители ПСО отправились на берег. По пути они наткнулись на ту самую «Ниву» с беременной женщиной — она тоже застряла. В этот раз транспортное средство вызволить получилось.

Спустя несколько часов представителям ПСО снова пришлось вернуться на место происшествия. Водитель «двенадцатой» все-таки надумал переправиться на берег без машины и позвонил. Его эвакуировали в 5−30 — «двенадцатая» осталась на льду. Мужчина разгребал снег от колес — но это не помогло.