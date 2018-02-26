Во Владивостоке произошла серьёзная авария

Сообщается, что инцидент произошёл поздно ночью. Водитель авто марки Toyota Prius, мужчина 1978 года рождения, двигаясь с улицы Выселковая в сторону улицы Луговая, не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил бетонную конструкцию, на которой установлена колонка автозаправочной станции. В результате аварии пострадал водитель.