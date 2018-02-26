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13:29 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке произошла серьёзная авария

С тяжёлой сочетанной травмой мужчину доставили в реанимацию.

Владивостокский автолюбитель после столкновения с заправочной колонкой оказался в реанимации, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сообщается, что инцидент произошёл поздно ночью. Водитель авто марки Toyota Prius, мужчина 1978 года рождения, двигаясь с улицы Выселковая в сторону улицы Луговая, не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил бетонную конструкцию, на которой установлена колонка автозаправочной станции. В результате аварии пострадал водитель.

С тяжёлой сочетанной травмой мужчину доставили в реанимацию. Стоит отметить, что автомобиль также получил серьёзные механические повреждения.

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