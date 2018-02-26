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15:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Казани ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Сотрудники полиции Казани в ходе оперативных мероприятий вышли на след «закладчика» наркотиков. Стражами порядка был задержан 25-летний парень. В его автомобиле обнаружили два свертка с гашишем, весом около двух грамм. Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина успел сделать два «тайника» с наркотиками на территории Казани. В найденных «закладках» был гашиш в свертках, общей массой чуть больше двух грамм.

Полицейские Казани продолжили активные розыскные мероприятия и в короткие сроки вышли на след поставщика наркотиков. Им оказался 24-летний уроженец Башкортостана. В ходе обыска в его квартире оперативники обнаружили почти 700 грамм гашиша и большое количество марок, пропитанных «синтетикой».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

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