В Казани ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков

Сотрудники полиции Казани в ходе оперативных мероприятий вышли на след «закладчика» наркотиков. Стражами порядка был задержан 25-летний парень. В его автомобиле обнаружили два свертка с гашишем, весом около двух грамм. Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина успел сделать два «тайника» с наркотиками на территории Казани. В найденных «закладках» был гашиш в свертках, общей массой чуть больше двух грамм.