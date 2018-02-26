В Казани ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков
(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Казани ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). В Казани ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сотрудники полиции Казани в ходе оперативных мероприятий вышли на след «закладчика» наркотиков. Стражами порядка был задержан 25-летний парень. В его автомобиле обнаружили два свертка с гашишем, весом около двух грамм. Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина успел сделать два «тайника» с наркотиками на территории Казани. В найденных «закладках» был гашиш в свертках, общей массой чуть больше двух грамм.
Полицейские Казани продолжили активные розыскные мероприятия и в короткие сроки вышли на след поставщика наркотиков. Им оказался 24-летний уроженец Башкортостана. В ходе обыска в его квартире оперативники обнаружили почти 700 грамм гашиша и большое количество марок, пропитанных «синтетикой».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.