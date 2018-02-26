На севере Волгограда сгорела квартира: есть погибшие
В полдень 26 февраля на пульт диспетчера
В полдень 26 февраля на пульт диспетчера
Очевидцы сообщили, что горит квартира в доме № 34 по улице Кузнецова Краснооктябрьского района Волгограда.
В срочном порядке к месту ЧП были направлены все спецслужбы — скорая помощь, полиция и две бригады пожарных. На месте выяснилось, что горит квартира на первом этаже четырехэтажного дома. Огонь уже полыхал по всему периметру квартиры, вырываясь огромными клубами дыма из потресканных от огня окон.
К сожалению, не обошлось без жертв. Как рассказали «КП-Волгоград» в
Волгоградские спасатели еще раз напоминают: люди, соблюдайте элементарные требования пожарной безопасности при обращении с огнем. Берегите себя и своих близких!
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