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13:46 (мск), источник: Комсомольская правда

На севере Волгограда сгорела квартира: есть погибшие

В полдень 26 февраля на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы Волгограда поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме.

Очевидцы сообщили, что горит квартира в доме № 34 по улице Кузнецова Краснооктябрьского района Волгограда.

В срочном порядке к месту ЧП были направлены все спецслужбы — скорая помощь, полиция и две бригады пожарных. На месте выяснилось, что горит квартира на первом этаже четырехэтажного дома. Огонь уже полыхал по всему периметру квартиры, вырываясь огромными клубами дыма из потресканных от огня окон.

К сожалению, не обошлось без жертв. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на месте пожара уже обнаружили тела двоих погибших. Предположительно под завалами может находиться еще один человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Волгоградские спасатели еще раз напоминают: люди, соблюдайте элементарные требования пожарной безопасности при обращении с огнем. Берегите себя и своих близких!

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