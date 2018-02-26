Под Волгоградом таджика арестовали за взятку полицейскому

Дело в том, что накануне на стационарном посту «Чапурниковский» в Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники полиции остановили для проверки документов легковое авто. Таджик сидел на пассажирском сидении. Когда у него попросили документы, он протянул паспорт, а вот миграционная карта у него оказалась оформлена на другого человека. Кроме того, на руках у него было свидетельство на возвращение в свою страну на свое имя. За нарушение миграционного законодательства на таджика составили протокол. И тогда таджик решил «откупиться», и предложил сотруднику подразделения ЭБиПК 10 тысяч рублей, чтобы тот закрыл дело. Но правоохранитель сообщил о взяткодателе руководству. И прямо в момент передачи денег таджика и задержали, как говорят, с поличным.